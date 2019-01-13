По информации «Чемпионата», нападающий Андрей Сигарёв продолжит карьеру в «Ладе». В сентябре хоккеист расторг контракт с «Сибирью» по обоюдному согласию.



В этом сезоне 25-летний Сигарёв принял участие только в одном матче за новосибирскую команду в КХЛ. Андрей провёл на льду 9 минут 21 секунду в игре с «Нефтехимиком», заработав показатель полезности «-1». С сентября он тренировался с любителями.



В регулярном чемпионате сезона-2017/18 форвард провёл за «Сибирь» 48 матчей, в которых набрал 24 (9+15) очка при показателе полезности «+2» и 46 штрафных минутах. В среднем за матч игрок проводил на льду больше 14 минут.

Ранее Сигарёв защищал цвета СКА, «Адмирала» и «Локомотива». Всего в КХЛ провёл 220 матчей и набрал 63 (31+32) очка.