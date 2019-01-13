Буцаев: в равных составах «Нефтехимик» местами смотрелся даже лучше «Металлурга»

Исполняющий обязанности главного тренера «Нефтехимика» Вячеслав Буцаев подвёл итоги матча с «Металлургом» (2:5).



«Команду соперника поздравляю с победой. Конечно, сегодня исход матча решила игра в неравных составах: соперник забил два гола, забил гол в меньшинстве. Считаю, что при игре в формате «5 на 5» мы где-то местами смотрелись даже лучше соперника», — приводит слова Буцаева официальный сайт «Металлурга».



«Магнитка» открыла счёт на 4-й минуте благодаря Сергею Мозякину, реализовавшему большинство, на что «волки» ответили голами Юусо Пуустинена и Александра Авцина. Роман Любимов восстановил равновесие, а во втором периоде отличились Николай Кулёмин и Деннис Расмуссен. В третьей двадцатиминутке Мозякин оформил дубль, снова реализовав большинство, и установил окончательный счёт на табло.

Дубль Мозякина помог «Металлургу» обыграть «Нефтехимик»