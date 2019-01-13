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Две хоккеистки из ЖХЛ примут участие в Матче звёзд КХЛ — 2019

Две хоккеистки из ЖХЛ примут участие в Матче звёзд КХЛ — 2019
Хоккей / КХЛ

Две хоккеистки станут участниками Звёздного уик-энда Континентальной хоккейной лиги, информирует пресс-служба ЖХЛ.

В Казань отправятся словацкая хоккеиста Николь Чупкова, представляющая «Агидель» из Уфы, и канадка Татьяна Рафтер из клуба «Горный» из Ухты. Они примут участие в мастер-шоу Матча звёзд КХЛ 19 января.

Сборная Запада переиграла сборную Востока на Кубке Вызова Молодёжной хоккейной лиги, встреча завершилась со счётом 2:0 в пользу подопечных Александра Савченкова и Андрея Потайчука.

По итогам встречи пресс-служба Континентальной хоккейной лиги объявила имена четверых хоккеистов, которые за выступление на Кубке Вызова получат право сыграть в Матче звёзд КХЛ. Лучшими игроками признаны Марк Верба («Русские Витязи», Чехов), Антон Васильев («Динамо» Санкт-Петербург), Кирилл Марченко («СКА-1946» Санкт-Петербург) и Арсен Хисамутдинов («Реактор» Нижнекамск).

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