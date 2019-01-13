СКА обыграл «Витязь» и продлил победную серию до восьми матчей

СКА одолел «Витязь» со счётом 3:1 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который прошёл в Санкт-Петербурге.



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В первом периоде на голы Сергея Плотникова и Николая Прохоркина гости ответили точным броском Алексеея Макеева. На 56-й минуте преимущество подопечных Ильи Воробьёва укрепил Никита Гусев, установивший окончательный счёт в игре.



СКА продлил победную серию до восьми матчей, а подопечные Валерия Белова прервали серию из трёх побед. 15 января СКА встретится на своём льду с «Нефтехимиком», а «Витязь» в этот же день будет гостить в Минске у местного «Динамо».

Видео основных моментов матча доступно на официальном сайте КХЛ.