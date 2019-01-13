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СКА обыграл «Витязь» и продлил победную серию до восьми матчей

СКА обыграл «Витязь» и продлил победную серию до восьми матчей
Хоккей / КХЛ

СКА одолел «Витязь» со счётом 3:1 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который прошёл в Санкт-Петербурге.

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В первом периоде на голы Сергея Плотникова и Николая Прохоркина гости ответили точным броском Алексеея Макеева. На 56-й минуте преимущество подопечных Ильи Воробьёва укрепил Никита Гусев, установивший окончательный счёт в игре.

СКА продлил победную серию до восьми матчей, а подопечные Валерия Белова прервали серию из трёх побед. 15 января СКА встретится на своём льду с «Нефтехимиком», а «Витязь» в этот же день будет гостить в Минске у местного «Динамо».

Видео основных моментов матча доступно на официальном сайте КХЛ.

КХЛ - регулярный чемпионат
13 января 2019, воскресенье. 17:00 МСК
СКА
Санкт-Петербург
3:1
2:1, 0:0, 1:0
Витязь
Московская область
1:0 – Плотников (Зуб) – 03:54 (5x5), 2:0 – Прохоркин (Гусев, Рундблад) – 05:04 (5x5), 2:1 – Макеев (Рендулич, Никулин) – 08:01 (5x5), 3:1 – Гусев (Якупов) – 55:42 (5x5)
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