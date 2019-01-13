ЦСКА переиграл минское «Динамо», Юханссон оформил шат-аут

ЦСКА обыграл минское «Динамо» со счётом 3:0 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который прошёл в Москве.



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В составе ЦСКА точные броски на свой счёт записали Максим Шалунов, Андрей Светлаков и Антон Слепышев. Голкипер хозяев Ларс Юханссон записал на свой счёт шат-аут, отразив 14 бросков.

Минчане потерпели четвёртое поражение в последних пяти матчах, а ЦСКА выиграл в 8-й раз за последние девять игр регулярного чемпионата. 15 января ЦСКА примет на своей площадке хоккеистов магнитогорского «Металлурга», а клуб из Беларуси в этот же день сыграет дома с «Витязем».

Видео основных моментов матча доступно на официальном сайте КХЛ.