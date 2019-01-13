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ЦСКА переиграл минское «Динамо», Юханссон оформил шат-аут

ЦСКА переиграл минское «Динамо», Юханссон оформил шат-аут
Хоккей / КХЛ

ЦСКА обыграл минское «Динамо» со счётом 3:0 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который прошёл в Москве.

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В составе ЦСКА точные броски на свой счёт записали Максим Шалунов, Андрей Светлаков и Антон Слепышев. Голкипер хозяев Ларс Юханссон записал на свой счёт шат-аут, отразив 14 бросков.

Минчане потерпели четвёртое поражение в последних пяти матчах, а ЦСКА выиграл в 8-й раз за последние девять игр регулярного чемпионата. 15 января ЦСКА примет на своей площадке хоккеистов магнитогорского «Металлурга», а клуб из Беларуси в этот же день сыграет дома с «Витязем».

Видео основных моментов матча доступно на официальном сайте КХЛ.

КХЛ - регулярный чемпионат
13 января 2019, воскресенье. 17:00 МСК
ЦСКА
Москва
3:0
1:0, 2:0, 0:0
Динамо Мн
Минск
1:0 – Шалунов (Окулов, Чмыхов) – 11:14 (5x5), 2:0 – Светлаков (Телегин, Пашнин) – 31:01 (5x5), 3:0 – Слепышев (Григоренко, Капризов) – 36:33
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