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Дубль Бека помог «Авангарду» обыграть «Спартак»

Дубль Бека помог «Авангарду» обыграть «Спартак»
Хоккей / КХЛ

«Авангард» встречался со «Спартаком» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Игра прошла в Балашихе и закончилась со счётом 3:1 в пользу омского клуба.

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У омского клуба дублем отметился Тейлор Бек, пополнивший ряды команды по ходу сезона. Ещё одну шайбу на свой счёт записал Илья Михеев, у красно-белых точным броском отметился Каспарс Даугавиньш.

«Авангард» одержал третью победу в последних четырёх матчах, у «Спартака» второе поражение в последних трёх играх. 15 января «Спартак» сыграет на выезде с «Барысом», а команда Боба Хартли в этот же день встретится в Балашихе с «Салаватом Юлаевым».

Видео основных моментов матча доступно на официальном сайте КХЛ.

КХЛ - регулярный чемпионат
13 января 2019, воскресенье. 17:00 МСК
Авангард
Омск
3:1
0:1, 2:0, 1:0
Спартак
Москва
0:1 – Даугавиньш (Зубов, Кутейкин) – 13:39 (5x4), 1:1 – Бек (Шумаков, Медведев) – 24:22 (5x5), 2:1 – Михеев (Франсон, Бек) – 38:27 (5x5), 3:1 – Бек (Деарне) – 55:12 (5x5)
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