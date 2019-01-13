Дубль Бека помог «Авангарду» обыграть «Спартак»

«Авангард» встречался со «Спартаком» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Игра прошла в Балашихе и закончилась со счётом 3:1 в пользу омского клуба.



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У омского клуба дублем отметился Тейлор Бек, пополнивший ряды команды по ходу сезона. Ещё одну шайбу на свой счёт записал Илья Михеев, у красно-белых точным броском отметился Каспарс Даугавиньш.

«Авангард» одержал третью победу в последних четырёх матчах, у «Спартака» второе поражение в последних трёх играх. 15 января «Спартак» сыграет на выезде с «Барысом», а команда Боба Хартли в этот же день встретится в Балашихе с «Салаватом Юлаевым».

Видео основных моментов матча доступно на официальном сайте КХЛ.