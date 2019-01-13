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Московское «Динамо» победило «Торпедо», Шипачёв и Кагарлицкий забросили по шайбе

Московское «Динамо» победило «Торпедо», Шипачёв и Кагарлицкий забросили по шайбе
Хоккей / КХЛ

«Торпедо» проиграло московскому «Динамо» со счётом 1:3 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который прошёл в Нижнем Новгороде.

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В составе гостей точными бросками отметились Евгений Мозер, Дмитрий Кагарлицкий и Вадим Шипачёв, у хозяев заброшенная шайба на счету Дмитрия Родионычева.

Подопечные Владимира Крикунова продлили победную серию до трёх матчей, а «Торпедо» потерпело четвёртое поражение в последних пяти играх. 17 января подопечные Дэвида Немировски встретятся на выезде с «Трактором», а «Динамо» в этот же день сыграет в Санкт-Петербурге с местными «армейцами».

Видео основных моментов матча доступно на официальном сайте КХЛ.

КХЛ - регулярный чемпионат
13 января 2019, воскресенье. 17:00 МСК
Торпедо
Нижний Новгород
1:3
0:0, 0:2, 1:1
Динамо М
Москва
0:1 – Мозер (Кулёмин) – 23:20 (5x5), 0:2 – Кагарлицкий (Индрашис) – 32:32 (5x5), 1:2 – Родионычев (Саболич) – 42:46 (5x5), 1:3 – Шипачёв (Кагарлицкий, Индрашис) – 52:45 (5x4)
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