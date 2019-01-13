Московское «Динамо» победило «Торпедо», Шипачёв и Кагарлицкий забросили по шайбе

«Торпедо» проиграло московскому «Динамо» со счётом 1:3 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который прошёл в Нижнем Новгороде.



Турнирная таблица и результаты всех матчей КХЛ



В составе гостей точными бросками отметились Евгений Мозер, Дмитрий Кагарлицкий и Вадим Шипачёв, у хозяев заброшенная шайба на счету Дмитрия Родионычева.

Подопечные Владимира Крикунова продлили победную серию до трёх матчей, а «Торпедо» потерпело четвёртое поражение в последних пяти играх. 17 января подопечные Дэвида Немировски встретятся на выезде с «Трактором», а «Динамо» в этот же день сыграет в Санкт-Петербурге с местными «армейцами».

Видео основных моментов матча доступно на официальном сайте КХЛ.