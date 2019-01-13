Московское «Динамо» выиграло 10 из последних 12 матчей

«Торпедо» проиграло московскому «Динамо» со счётом 1:3 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который прошёл в Нижнем Новгороде. В составе гостей точными бросками отметились Евгений Мозер, Дмитрий Кагарлицкий и Вадим Шипачёв, у хозяев заброшенная шайба на счету Дмитрия Родионычева.



Подопечные Владимира Крикунова выиграли 10-ю из последних 12 игр регулярного чемпионата. Примечательно, что оба поражения бело-голубые потерпели в матчах с рижскими одноклубниками. 30 декабря 2018 года московская команда проиграла в Риге со счётом 4:5, а 6 января 2019 года уступила рижанам в овертайме со счётом 1:2.



17 января подопечные Дэвида Немировски встретятся на выезде с «Трактором», а «Динамо» в этот же день сыграет в Санкт-Петербурге с местными «армейцами».

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