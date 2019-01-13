Якупов — об удалении: судья сам понял, что сделал ошибку, и извинился

Нападающий СКА Наиль Якупов подвёл итоги домашнего матча с «Витязем» (3:1).



«В моменте с моим удалением судья ошибся на сто процентов. Он потом сам понял, что сделал ошибку, и извинился. Слава богу, что не пропустили, но всё равно счёт 2:1, такие ключевые моменты. Думаю, судьи не должны делать такие ошибки.

Посмотреть видео эпизода можно на официальном сайте КХЛ.

После двух быстрых голов у нас были моменты, но где-то не забили, пропустили ненужный гол, а потом игра уже стала выравниваться. Соперник тоже не хотел уступать, мы знали, что будет тяжело, что не будет больших счётов. Если смотреть, как «Витязь» до этого играл с лидерами. Мы готовились максимально и не хотели расслабляться даже после 2:0.



Плотников сказал, что игра не была тяжёлой? Так правильно, он же забил, у него крылья выросли сразу! У каждого организм по-разному воспринимает, кому-то тяжело, кому-то легко. Но я считаю, что игра была тяжёлой, до гола. А по физическому самочувствию и уверенности всё индивидуально.



«Витязь» слегка провоцировал? Это же борьба, стычки всегда бывают. Мужики играют, не хотят уступать, стараются выигрывать единоборства. Поэтому такие моменты всегда будут», — передаёт слова Якупова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.