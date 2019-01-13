Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
«Барселона» — «Эйбар». 13 января. Прямая трансляция
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Хоккей /

Воробьёв: знали, что «Витязь» на подъёме, последние игры хорошо играл

Воробьёв: знали, что «Витязь» на подъёме, последние игры хорошо играл
Хоккей / КХЛ

Главный тренер СКА Илья Воробьёв подвёл итоги домашнего матча с «Витязем» (3:1).

«Знали, что «Витязь» на подъёме, последние игры хорошо играл. Преодолевали много цепкой и вязкой обороны. Три гола хватило. Первый период очень хорошо провели, могли забить и во втором», — передаёт слова Воробьёва корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

В первом периоде на голы Сергея Плотникова и Николая Прохоркина гости ответили точным броском Алексея Макеева. На 56-й минуте преимущество подопечных Ильи Воробьёва укрепил Никита Гусев, установивший окончательный счёт в игре.

СКА продлил победную серию до восьми матчей, а подопечные Валерия Белова прервали серию из трёх побед. 15 января СКА встретится на своём льду с «Нефтехимиком», а «Витязь» в этот же день сыграет в Минске с местным «Динамо».

Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент