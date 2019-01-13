Воробьёв: знали, что «Витязь» на подъёме, последние игры хорошо играл

Главный тренер СКА Илья Воробьёв подвёл итоги домашнего матча с «Витязем» (3:1).



«Знали, что «Витязь» на подъёме, последние игры хорошо играл. Преодолевали много цепкой и вязкой обороны. Три гола хватило. Первый период очень хорошо провели, могли забить и во втором», — передаёт слова Воробьёва корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.



В первом периоде на голы Сергея Плотникова и Николая Прохоркина гости ответили точным броском Алексея Макеева. На 56-й минуте преимущество подопечных Ильи Воробьёва укрепил Никита Гусев, установивший окончательный счёт в игре.



СКА продлил победную серию до восьми матчей, а подопечные Валерия Белова прервали серию из трёх побед. 15 января СКА встретится на своём льду с «Нефтехимиком», а «Витязь» в этот же день сыграет в Минске с местным «Динамо».