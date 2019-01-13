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Плотников: не сказал бы, что матч с «Витязем» был тяжёлым

Плотников: не сказал бы, что матч с «Витязем» был тяжёлым
Хоккей / КХЛ

Нападающий СКА Сергей Плотников поделился мнением о результате домашней игре с «Витязем» (3:1).

«Не сказал бы, что матч с «Витязем» был тяжёлым. Просто у нас хромала реализация. Разница по броскам была большой, но мы не забили и дали возможность сопернику работать дальше и пытаться вытащить игру. Мы дотерпели, не дали «Витязю» забить и спокойно довели матч до победы.

В концовке игры «Витязь» почти не давал СКА атаковать? Может быть. Но, мне кажется, что это мы чуть сбавили и дали им повод зацепиться. Но у ворот СКА моментов было немного. Наш вратарь сегодня не особо принимал участие в игре», — передаёт слова Плотникова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

СКА продлил победную серию до восьми матчей, а подопечные Валерия Белова прервали серию из трёх побед.

СКА обыграл «Витязь» и продлил победную серию до восьми матчей
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