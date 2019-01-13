Зуб: немного накосячил в эпизоде с пропущенной шайбой

Защитник СКА Артём Зуб поделился мнением о матче с «Витязем» (3:1).



«Сильно соскучились по играм дома, долго играли на выезде. Приехали, отпраздновали Новый год, и опять на выезд. Скучали, хорошо, что удалось порадовать болельщиков сегодня.



В случае с пропущенной шайбой я ошибся, поторопился, а дальше уже так получилось. Накосячил немного.

Посмотреть видео гола можно на официальном сайте КХЛ.

«Витязь» хорошо оборонялся, терпел, ждал контратаки, плотно играл в своей зоне и в средней зоне тоже пытался нас встречать. Соперник прижимался к воротам, поэтому нам было тяжело. Думаю, в каких-то моментах получилось сыграть солидно, в каких-то — нет.



Сейчас ни с какими командами не будет проще, все соперники, с которыми мы сейчас играем, бьются за выход в плей-офф. У них очень серьёзный настрой, легко ни с кем не будет.



Моя передача? Получился такой момент, хорошо, что вовремя увидел и отдал пас», — передаёт слова Зуба корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.