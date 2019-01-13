Окулов: ЦСКА переработал Минск, соперник не показал ничего сверхъестественного

Нападающий ЦСКА Константин Окулов подвёл итоги домашнего матча с минским «Динамо» (3:0).



«Не могу сравнить эту игру с минской, там не играл. У нас есть задание на матч против каждого соперника, мы просто хорошо его выполнили. Это принесло свои плоды. ЦСКА переработал и переиграл Минск. Если мы 40 раз бросили, то надо ещё больше забивать, повышать КПД. «Динамо» не показало ничего сверхъестественного. Наши парни молодцы, неплохо сыграли в меньшинстве, не дали ничего сделать минчанам. Без разницы, с кем играем по четыре игры за сезон, это не так важно. Не только же с минчанами у нас такие игры.



Мы настраиваемся и делаем свою работу, не важно, кто против нас играет. Ключевой момент игры – когда мы выстояли в формате «3 на 5». Они могли забить, счёт был бы другой, минчане могли поймать кураж. В третьем периоде может «Динамо» где-то добавило, может мы где-то сдали. Не стали выполнять какие-то мелочи. Не думали о следующей игре, там могла быть «Магнитка», а мог быть СКА, без разницы. Ты должен выиграть сегодня, завтра отдохнуть и готовиться к следующему сопернику», — передаёт слова Окулова корреспондент «Чемпионата» Егор Литавор.