Китаров: ЦСКА всегда славился игрой в обороне, в Минске с «армейцами» было проще

Нападающий минского «Динамо» Александр Китаров поделился эмоциями после выездного матча с ЦСКА (0:3).



«Не хватило голов, мало забиваем. Нам надо проще играть, больше бросать. Хотим разыграть до верного, но пока не хватает мастерства. ЦСКА всегда славился своей игрой в обороне, хорошо прессингует, мы попали на хорошего соперника и не смогли его сломать. Дома играть с «армейцами» было проще. Больше получалось в атаке, проще играли в обороне. В меньшинстве пропустили гол, сами в большинстве не забиваем. Вот ключи к успеху: хорошая игра в большинстве и хорошая игра в меньшинстве. Не включились в игру с начала. Предупреждали нас тренеры, но мы не вняли.



Что нужно для победы в следующем матче? Нужно сделать правильные выводы, не повторять ошибки, которые были сегодня. Успех придёт, причём дома. Сейчас каждая команда играет на победу, не важно, с кем ты играешь. Тяжело со всеми. Если бы мы шли вверху турнирной таблицы, так можно было бы размышлять, с кем проще, с кем тяжелее. А так для нас каждый соперник сильный», — передаёт слова Китарова корреспондент «Чемпионата» Егор Литавор.

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