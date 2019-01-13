Никитин: ЦСКА не экономил силы перед сложной домашней серией

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин поделился мнением о матче с минским «Динамо» (3:0).



«Ребята старались, что-то не получалось, но выиграли за счёт желания. Готовимся к следующей игре. Ни в коем случае нельзя говорить, что ЦСКА экономил силы перед сложной домашней серией. Нельзя так делать никогда. Как правило, если начинаешь экономить, потом придётся намного больше потратить. Нет, здесь важно было как раз, чтобы все играли, все получали примерно равное игровое время. В этом и заключается экономия.



Насчет того, когда начнёт набирать очки Романов, я не провидец. На молодёжном чемпионате мира очень серьёзный уровень, там сам был. Все ребята, кто может проходить его, тем более являясь основными игроками, дорогого стоят. Романов повзрослел, наверное, так можно сказать. Хотя, как любому хоккеисту, нужно ежегодно доказывать. Хоккей такая штука», — цитирует Никитина пресс-служба ЦСКА.

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