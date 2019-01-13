Сидоренко: минскому «Динамо» не хватает характера, что есть у ЦСКА

Главный тренер минского «Динамо» Андрей Сидоренко поделился мнением о выездном матче с ЦСКА (0:3).



«Разные матчи. Неделю назад мы дома встречались, совсем другой матч был. Сегодня недоволен действиями хоккеистов, прежде всего атакой. Немножко не проявили характер. Соперник показал, как нужно играть, как нужно действовать. «Армейцы» заслужили победу.



У нас сегодня атака слабо сыграла. Очень много было потерь, больше мы просили агрессии, больше прессинговать соперника. Вот этого мы хотели. Обратили на это внимание, много потерь было, единоборств проигрывали. Команде этого не хватало, ей не хватало агрессии.



На будущие матчи я бы желание такое взял, что было у ЦСКА. Борьба, желание, жажда борьбы. Необходим этот характер, которого нам, к сожалению, не хватает.



Немножко обидное было поражение с «Магнитогорском», психологически наложило, но, ещё раз повторяю, это не оправдание, надо забивать и готовиться к следующему матчу и забывать. И этот сегодняшний матч, тоже надо сделать выводы и готовиться к домашней игре», — приводит слова Сидоренко пресс-служба ЦСКА.

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