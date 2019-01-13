Форвард «Трактора» Губарев продлил безголевую серию до 100 матчей

Рижское «Динамо» встречалось с «Трактором» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Игра состоялась в Риге и закончилась со счётом 2:1 ОТ в пользу гостей.



Нападающий челябинского клуба Данил Губарев не сумел отметиться результативным броском, и его безголевая серия достигла 100 матчей. Последний гол в исполнении 27-летнего хоккеиста датирован 3 февраля 2016 года — тогда Губарев отличился в игре с минским «Динамо» (6:3).



Хозяева открыли счёт на 55-й секунде – точный бросок удался Брэндону Макмиллану. Челябинский клуб отыгрался во втором периоде стараниями Райана Стоу. Основное время закончилось вничью, и судьба противостояния решилась в овертайме, где успех сопутствовал гостям. Автором победного броска стал Йонас Энлунд.