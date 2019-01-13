Тертышный: в третьем периоде игра шла до гола, моменты были у обеих команд

Исполняющий обязанности главного тренера «Трактора» Алексей Тертышный подвёл итоги выездного матча с рижским «Динамо» (2:1 ОТ).



«В первом периоде соперник владел преимуществом. Хорошо, что «Динамо» забило всего один гол. Во втором периоде мы перестроились, думаю, что период был за нами. Создали хорошие моменты, отличились. Ну а в третьем периоде игра шла до гола. Были моменты как у соперника, так и у нас. Хорошо, что в овертайме «Трактору» удалось быстро забросить шайбу. Мы рады победе», — цитирует Тертышного пресс-служба «Трактора».



Хозяева открыли счёт на 55-й секунде – отличился Брэндон Макмиллан. Челябинский клуб отыгрался во втором периоде стараниями Райана Стоу. Основное время закончилось вничью, и судьба противостояния решилась в овертайме, где успех сопутствовал гостям. Автором победного броска стал Йонас Энлунд.

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