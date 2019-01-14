Уланов: «Спартак» будто подменили в раздевалке в перерыве матча с «Авангардом»

Тренер московского «Спартака» Игорь Уланов поделился впечатлениями после проигрыша (1:3) в гостевом матче с «Авангардом».

«Хочу поздравить «Авангард» с победой. Это была терпеливая игра. Удача в первом периоде, была, конечно, на нашей стороне. Мы забили в большинстве и потом сумели повернуть игру так, чтобы полностью доминировать. Но команду будто подменили в раздевалке в перерыве. Во втором периоде мы полностью провалили игру во всех компонентах. Плотная игра соперника в третьем периоде не дала нам возможность сравнять счёт. Последний гол «Спартак» пропустил буквально в пустые ворота», — приводит слова Уланова пресс-служба «Авангарда».

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