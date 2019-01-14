«Коламбус» — «Рейнджерс»: Панарин забросил 17-ю шайбу в сезоне

Нападающий клуба НХЛ «Коламбус Блю Джекетс» Артемий Панарин забросил шайбу в матче регулярного сезона с «Нью-Йорк Рейнджерс» (2:1, продолжается первый период). Ассистентом выступил форвард Кэм Аткинсон. Ворота «Рейнджерс» защищает россиянин Александр Георгиев.

Эта шайба стала для российского нападающего 17-й в сезоне. Всего в НХЛ он отметился 282 (105+177) баллами за результативность в 286 матчах.

Видео гола Панарина доступно для просмотра на официальном сайте НХЛ.

В минувшем сезоне Панарин набрал 82 (27+55) очка в 81 матче регулярного чемпионата при показателе полезности «+23». Нынешний контракт Панарина с «Коламбусом» истекает после окончания сезона-2018/19. Ранее нападающий отказался подписывать новое соглашение.