Торторелла: у Бобровского не всё получалось, но он сделал пару отличных сейвов

Главный тренер «Коламбус Блю Джекетс» Джон Торторелла оценил игру голкипера Сергея Бобровского в матче с «Нью-Йорк Рейнджерс» (7:5). Вратарь отразил 22 броска из 27.



«Боб сделал очень важный сейв при игре в формате «три на пять», вот на это я обращаю внимание. Да, у него не всё получалось, но вместе с этим он сделал пару отличных сейвов.



Это был четвёртый матч за шесть дней, и я не собираюсь критиковать команду. Я же не дурак и понимаю, что усталость накапливается. Сегодня у команды была энергия, ребята выкладывались», — приводит слова Тортореллы пресс-служба «Коламбуса» в «Твиттере».

Нападающий «Блю Джекетс» Артемий Панарин провёл на льду 22 минуты 4 секунды, нанёс три броска в створ ворот, набрал 2 (1+1) очка и окончил матч с показателем полезности «+4». Форварды «Нью-Йорка» Владислав Наместников и Павел Бучневич результативными действиями не отметились. Голкипер «Рейнджерс» Александр Георгиев совершил 33 сейва и записал в свой актив передачу.