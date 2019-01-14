Аткинсон: кажется, сегодня все набрали очки, кроме Бобровского

Нападающий «Коламбус Блю Джекетс» Кэм Аткинсон проанализировал выступление команды в домашней игре регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Йорк Рейнджерс» (7:5).



«Мы сегодня сделали много хорошего, а в моментах, где ошибались, соперник забивал. Это победа не была красивой, но команда нашла способ добиться результата. Кажется, все набрали очки, кроме Бобровского. Здорово, что многие отметились результативными баллами. Мы взяли важные очки, особенно в нашем дивизионе.



Когда появляются какие-то проблемы, как в последние дни, надо решать их коллективом, и это помогает нам расти как команде. Всё хорошо, ребята смогли дать результат, это самое важное», — цитирует Аткинсона пресс-служба «Коламбуса» в «Твиттере».

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