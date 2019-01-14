Защитник «Тампа-Бэй» Хедман получил травму, столкнувшись с арбитром

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг» проиграл «Нью-Йорк Айлендерс» со счётом 1:5.



Защитник «молний» Виктор Хедман получил травму в начале второго периода. Шведский защитник столкнулся с арбитром и не сумел доиграть встречу из-за повреждения.

Посмотреть видео столкновения Хедмана с судьёй можно на канале Sportsnet в YouTube.



Уже к пятой минуте хозяева повели с комфортным преимуществом в три шайбы. Отличились Брок Нельсон, Кэл Клаттербак и Девон Тэйвз. В середине второго периода ворота Андрея Василевского поразил Кейси Сизикас. В конце игрового отрезка «молнии» сократили разрыв усилиями Райана Макдоны. Точку в матче поставил Джош Бэйли, поразивший пустые ворота.