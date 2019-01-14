Подколзин: меня не устроила моя игра на МЧМ, нужно срочно исправлять ошибки

Нападающий молодёжной сборной России Василий Подколзин оценил свою игру на чемпионате мира, который прошёл в Канаде. Подопечные Валерия Брагина заняли третье место.



«Я считаю, что не очень хорошо выступил на чемпионате мира. Где-то не хватило свежести, где-то опыта и мастерства. Понятно, это всё накапливается и в один момент сказывается, но лучше бы сказалось чуть попозже, сейчас. Есть как есть, думаю, это неплохое начало для меня.

В некоторых моментах сыграл не по-умному. Где-то передачу не отдал, где-то передержал, где-то ошибся в своей зоне. Тот же гол, который я привёз в матче со Швейцарией. Понятно, тогда я был на эмоциях, а сейчас это большой опыт. Надо делать выводы и двигаться дальше.



То, что не так много бросал, следствие моих ошибок. Где-то я мог бросить, но не бросил, где-то мог отдать передачу, но не отдал. Реально есть ошибки, которые нужно исправлять, причём срочно. Такая игра меня не устраивает. То, что я мог сделать и что сделал, это не совсем то, что нужно.



В молодёжной сборной в принципе нет возраста. Если тебя берут, значит, ты должен соответствовать этому уровню. Кто-то говорит: «Тебе 17, у тебя ещё всё будет». Но у меня должно было быть здесь и сейчас. Я должен был показывать результат», — сказал Подколзин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Елене Кузнецовой.

«В школу ещё не ходил. На второй год нельзя оставаться – в армию заберут» Удивительный год нападающего СКА и молодёжной сборной России Василия Подколзина.