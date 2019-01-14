Подколзин: пока не знаю системы в Европе лучше, чем у СКА

Нападающий системы СКА и молодёжной сборной России Василий Подколзин оценил уровень подготовки в питерском клубе.



«Дело даже не в условиях жизни, а в хоккее. Туда (В Северную Америку. – Прим. «Чемпионата») ехать надо, чтобы играть, а не болтаться. Здесь мне всё объясняют, здесь со мной работают. Я пока не знаю системы в Европе лучше этой. Я имею в виду СКА.



Здесь со мной занимаются в команде, и дополнительно я могу попросить у тренера программу, по которой сегодня надо заниматься, и пойти в зал, или побросать. Сейчас больше всего работаю над броском. Его надо совершенствовать, делать сильнее и точнее. Надеюсь, количество перейдёт в качество», — сказал Подколзин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Елене Кузнецовой.

«В школу ещё не ходил. На второй год нельзя оставаться – в армию заберут» Удивительный год нападающего СКА и молодёжной сборной России Василия Подколзина.