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Бобровский: делаю что должен и помогаю «Коламбусу» побеждать

Бобровский: делаю что должен и помогаю «Коламбусу» побеждать
Хоккей / НХЛ

Голкипер «Коламбус Блю Джекетс» Сергей Бобровский поделился эмоциями после возвращения в состав команды. В игре с «Нью-Йорк Рейнджерс» (5:7) россиянин отразил 22 броска из 27.

«Мы двигаемся вперёд. Я возвращаюсь к работе, делаю что должен и помогаю «Коламбусу» побеждать. У этой команды очень сильный характер. Приятно быть её частью», — цитирует Бобровского официальный сайт НХЛ.

Ранее Бобровского отстранили на одну игру. По словам россиянина, причиной для такого решения стала чрезмерная эмоциональность хоккеиста после поражения от «Тампа-Бэй Лайтнинг».

Российский нападающий «Блю Джекетс» Артемий Панарин провёл на льду 22 минуты 4 секунды, нанёс три броска в створ ворот, набрал 2 (1+1) очка и закончил матч с показателем полезности «+4».

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