Бобровский: делаю что должен и помогаю «Коламбусу» побеждать

Голкипер «Коламбус Блю Джекетс» Сергей Бобровский поделился эмоциями после возвращения в состав команды. В игре с «Нью-Йорк Рейнджерс» (5:7) россиянин отразил 22 броска из 27.



«Мы двигаемся вперёд. Я возвращаюсь к работе, делаю что должен и помогаю «Коламбусу» побеждать. У этой команды очень сильный характер. Приятно быть её частью», — цитирует Бобровского официальный сайт НХЛ.



Ранее Бобровского отстранили на одну игру. По словам россиянина, причиной для такого решения стала чрезмерная эмоциональность хоккеиста после поражения от «Тампа-Бэй Лайтнинг».



Российский нападающий «Блю Джекетс» Артемий Панарин провёл на льду 22 минуты 4 секунды, нанёс три броска в створ ворот, набрал 2 (1+1) очка и закончил матч с показателем полезности «+4».

Бобровский против «Коламбуса». Всё, что об этом говорят в Америке Российский голкипер уже сыграл последний матч за «Блю Джекетс»?