Итоги дня в НХЛ для россиян: «+4» Панарина, «-2» Дадонова, 7 хитов Любушкина

В Национальной хоккейной лиге состоялся очередной игровой день регулярного чемпионата. В матчах приняли участие 14 спортсменов из России.
Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19
Голкипер «Коламбус Блю Джекетс» Сергей Бобровский вернулся в состав команды после отстранения на одну игру. Вратарь отразил всего 81,5%, но его команда обыграла «Нью-Йорк Рейнджерс» (7:5). Нападающий «Коламбуса» Артемий Панарин набрал 2 (1+1) очка и заработал показатель полезности «+4». Форвард «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров не сумел отметиться набранными очками в игре с «Нью-Йорк Айлендерс» (1:5), а голкипер Андрей Василевский отразил 23 броска из 27.
|Вратарь
|Клуб
|Сейвы
|ОБ
|Счёт
|Бобровский
|«Коламбус»
|22 из 27
|81,5%
|7:5
|Георгиев
|«Рейнджерс»
|33 из 40
|82,5%
|5:7
|Василевский
|«Тампа-Бэй»
|23 из 27
|85,2%
|1:5
|Игрок
|Клуб
|Очки
|+/-
|Штраф
|Броски
|Хиты
|Блоки
|Выбрасывания
|Время
|Панарин (н)
|«Коламбус»
|1+1
|+4
|0
|3
|1
|1
|-
|22.04
|Бучневич (н)
|«Рейнджерс»
|0+0
|-2
|0
|0
|3
|0
|-
|9.36
|Наместников (н)
|«Рейнджерс»
|0+0
|-1
|0
|1
|1
|0
|-
|11.26
|Кучеров (н)
|«Тампа-Бэй»
|0+0
|-1
|0
|2
|0
|2
|-
|21.58
|Сергачёв (з)
|«Тампа-Бэй»
|0+0
|-1
|0
|4
|2
|1
|-
|23.29
|Дадонов (н)
|«Флорида»
|0+0
|-2
|0
|2
|0
|0
|-
|18.54
|Киселевич (з)
|«Флорида»
|0+0
|-2
|0
|1
|1
|0
|-
|12.33
|Голдобин (н)
|«Ванкувер»
|0+0
|-1
|2
|0
|1
|0
|-
|8.34
|Любушкин (з)
|«Аризона»
|0+0
|-1
|0
|1
|7
|1
|-
|15.41
|Свечников (н)
|«Каролина»
|0+0
|-1
|0
|2
|0
|0
|0%
|14.25
|Куликов (з)
|«Виннипег»
|0+0
|0
|0
|1
|2
|1
|-
|19.08