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Итоги дня в НХЛ для россиян: «+4» Панарина, «-2» Дадонова, 7 хитов Любушкина

Итоги дня в НХЛ для россиян: «+4» Панарина, «-2» Дадонова, 7 хитов Любушкина
Хоккей / НХЛ

В Национальной хоккейной лиге состоялся очередной игровой день регулярного чемпионата. В матчах приняли участие 14 спортсменов из России.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19

Голкипер «Коламбус Блю Джекетс» Сергей Бобровский вернулся в состав команды после отстранения на одну игру. Вратарь отразил всего 81,5%, но его команда обыграла «Нью-Йорк Рейнджерс» (7:5). Нападающий «Коламбуса» Артемий Панарин набрал 2 (1+1) очка и заработал показатель полезности «+4». Форвард «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров не сумел отметиться набранными очками в игре с «Нью-Йорк Айлендерс» (1:5), а голкипер Андрей Василевский отразил 23 броска из 27.

ВратарьКлубСейвыОБСчёт
Бобровский«Коламбус»22 из 2781,5%7:5
Георгиев«Рейнджерс»33 из 4082,5%5:7
Василевский«Тампа-Бэй»23 из 2785,2%1:5
ИгрокКлубОчки+/-ШтрафБроскиХитыБлокиВыбрасыванияВремя
Панарин (н)«Коламбус»1+1+40311-22.04
Бучневич (н)«Рейнджерс»0+0-20030-9.36
Наместников (н)«Рейнджерс»0+0-10110-11.26
Кучеров (н)«Тампа-Бэй»0+0-10202-21.58
Сергачёв (з)«Тампа-Бэй»0+0-10421-23.29
Дадонов (н)«Флорида»0+0-20200-18.54
Киселевич (з)«Флорида»0+0-20110-12.33
Голдобин (н)«Ванкувер»0+0-12010-8.34
Любушкин (з)«Аризона»0+0-10171-15.41
Свечников (н)«Каролина»0+0-102000%14.25
Куликов (з)«Виннипег»0+000121-19.08
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