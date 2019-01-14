Итоги дня в НХЛ для россиян: «+4» Панарина, «-2» Дадонова, 7 хитов Любушкина

В Национальной хоккейной лиге состоялся очередной игровой день регулярного чемпионата. В матчах приняли участие 14 спортсменов из России.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19

Голкипер «Коламбус Блю Джекетс» Сергей Бобровский вернулся в состав команды после отстранения на одну игру. Вратарь отразил всего 81,5%, но его команда обыграла «Нью-Йорк Рейнджерс» (7:5). Нападающий «Коламбуса» Артемий Панарин набрал 2 (1+1) очка и заработал показатель полезности «+4». Форвард «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров не сумел отметиться набранными очками в игре с «Нью-Йорк Айлендерс» (1:5), а голкипер Андрей Василевский отразил 23 броска из 27.

Вратарь Клуб Сейвы ОБ Счёт Бобровский «Коламбус» 22 из 27 81,5% 7:5 Георгиев «Рейнджерс» 33 из 40 82,5% 5:7 Василевский «Тампа-Бэй» 23 из 27 85,2% 1:5