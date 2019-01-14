Михайлов: при нынешней формуле сезона значимость «регулярки» минимальна

Легендарный форвард ЦСКА и сборной СССР Борис Михайлов поделился мнением о предстоящей игре «армейцев» с «Металлургом», которая состоится завтра, 15 января.



«Думаю, что для «Металлурга» победа в игре с «армейцами» важнее. ЦСКА уверенно лидирует в чемпионате, первым в лиге решил задачу попадания в розыгрыш Кубка Гагарина — в отличие от «Магнитки», которая ещё в пути и пока не в плей-офф.



Этот сезон у «Металлурга» переходный, в состав привлекается много молодых воспитанников, но он остаётся одним из лидеров Восточной конференции и одним из самых узнаваемых клубов КХЛ. Отношусь к этому сопернику с большой симпатией. Но, кстати, много молодёжи и у ЦСКА.



К сожалению, при нынешней формуле сезона значимость «регулярки» минимальна, она определяет лишь посев, поэтому главная задача — хорошо подготовиться к плей-офф. Плюс побеждать в каждом матче», — приводит слова Михайлова Russia-Hockey.