Нэш: пока мне нравится на пенсии, я начал новый этап в жизни и карьере

Известный нападающий Рик Нэш поделился мнением о завершении спортивной карьеры. 34-летний хоккеист принял такое решение по состоянию здоровья. Канадский хоккеист провёл символическое вбрасывание перед игрой «Коламбус Блю Джекетс» — «Нью-Йорк Рейнджерс» (7:5).



«Пока мне нравится на пенсии. Я рад, что смог побыть с семьёй, начать новый этап в жизни и карьере. Всё было замечательно. Отличные были времена, у меня остались потрясающие воспоминания. «Коламбус» навсегда останется в моём сердце. Меня спрашивали, не станут ли меня освистывать. Так было, когда я приезжал сюда в качестве игрока «Рейнджерс», но мой дом в Коламбусе. Мне всегда нравилось, как здесь болеют», — цитирует Нэша официальный сайт НХЛ.



Нэш провёл 15 сезонов в Национальной хоккейной лиге, защищая цвета команд «Коламбус Блю Джекетс», «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Бостон Брюинз». Всего в НХЛ канадский нападающий провёл 1060 матчей и набрал 805 (437+368) очков.

Рик Нэш принял решение завершить карьеру