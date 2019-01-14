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Лаурис Дарзиньш заменит Линуса Виделля на Матче звёзд КХЛ

Лаурис Дарзиньш заменит Линуса Виделля на Матче звёзд КХЛ
Хоккей / КХЛ

Лучший бомбардир рижского «Динамо» в нынешнем сезоне Линус Виделль не сможет принять участие в Матче звёзд КХЛ из-за травмы, сообщает официальный сайт Континентальной хоккейной лиги.

Его заменит капитан команды Лаурис Дарзиньш, являющийся третьим бомбардиром своего клуба. 33-летний нападающий принимал участие в Матче звёзд КХЛ—2011.

В этом сезоне Дарзиньш провёл 48 матчей в регулярном чемпионате. На его счету 12 заброшенных шайб и 22 результативные передачи при показателе полезности «+2» и 30 минутах штрафного времени.

Звёздный уик-энд КХЛ пройдёт в Казани 19-20 января. Ранее по итогам матча Кубка Вызова Молодёжной хоккейной лиги стали известны четыре молодых хоккеиста, получивших право принять участие в Матче звёзд. Это Марк Верба («Русские Витязи», Чехов), Антон Васильев («Динамо» Санкт-Петербург), Кирилл Марченко («СКА-1946» Санкт-Петербург) и Арсен Хисамутдинов («Реактор» Нижнекамск).

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