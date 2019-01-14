Медведев: если поступит предложение от «Ак Барса» — с удовольствием приму его

Защитник «Авангарда» Евгений Медведев отметил, что был бы не против вернуться в «Ак Барс». 36-летний хоккеист выступал за казанцев с 2007 по 2015 год.



«Казань — мой второй дом. Здесь у меня семья, дети, поэтому приезжаю сюда не только по работе, на игры, но и домой. Сюда всегда приятно возвращаться. Так сложилась моя судьба — восемь лет провёл в Казани, мне понравился город, и я принял такое решение — остаться здесь.



Когда возвращался из Северной Америки, предложений от «Ак Барса» не поступало. Если будет предложение, то с удовольствием приму его. Посмотрим, насколько здоровье позволит выступать. Если буду востребованным, то почему бы ещё не поиграть», — приводит слова Медведева «Реальное время».

Свитов: летом вёл переговоры с «Авангардом», но в Казани было больше перспектив