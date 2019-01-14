Эксперт TSN: победа после скандала — большой шаг вперёд для Бобровского

Эксперт канадского телеканала TSN, а в прошлом известный вратарь Джейми Макленнан прокомментировал победу голкипера «Коламбус Блю Джекетс» Сергея Бобровского в игре с «Нью-Йорк Рейнджерс» (7:5). Для россиянина это был первый матч после отстранения на одну игру.

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«Значение этой победы для Сергея трудно переоценить. Для Бобровского это большой шаг вперёд после реально трудной недели, когда он был сначала заменён во время матча с «Тампой», а затем его по неигровым причинам оставили вне команды. Вряд ли требовалось, чтобы он сразу стал действовать намного лучше, но было необходимо получить победу, это был вызов. Для него это своеобразное начало сезона. Сейчас Бобровский готов сделать новый шаг и перевернуть страницу», — сказал Макленнан в эфире TSN.