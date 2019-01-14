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Михал Чайковски дисквалифицирован на две игры, Кирилл Ураков — на одну

Михал Чайковски дисквалифицирован на две игры, Кирилл Ураков — на одну
Хоккей / КХЛ

Защитник московского «Динамо» Михал Чайковски пропустит ближайшие два матча команды, сообщает официальный сайт КХЛ.

Хоккеист дисквалифицирован на две игры по итогам выездного матча с «Торпедо» (3:1). В третьем периоде хоккеист бело-голубых травмировал защитника хозяев Илью Назаревича и затем сошёлся в кулачном бою с форвардом «Торпедо» Кириллом Ураковым. По итогам эпизода нижегородский хоккеист получил пять минут за драку, а защитнику «Динамо» выписали «5+20» за толчок Назаревича на борт и пять минут за драку с Ураковым.

«На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наказание, наложенное на защитника «Динамо» Михала Чайковски по п. 1.13. статьи 27 Дисциплинарного регламента КХЛ, дисквалифицировать на два матча и подвергнуть денежному штрафу.

Кроме этого один матч дисквалификации и индивидуальный штраф получил нападающий «Торпедо» Кирилл Ураков за очередную драку в сезоне», — гласит заявление на официальном сайте КХЛ.

Видео эпизода можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

Защитник «Динамо» Чайковски травмировал Назаревича и подрался с Ураковым
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