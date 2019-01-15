Победит ли «Магнитка» ЦСКА и другие матчи дня

Сегодня, 15 января, в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги пройдёт 11 матчей.



Турнирная таблица и результаты всех матчей КХЛ



«Чемпионат» предлагает вам спрогнозировать результаты следующих встреч:



— «Адмирал» — «Йокерит»;

— «Амур» — «Локомотив»;

— «Куньлунь Ред Стар» — «Северсталь»;

— «Сибирь» — «Сочи»;

— «Барыс» — «Спартак»;

— «Авангард» — «Салават Юлаев»;

— СКА — «Нефтехимик»;

— ЦСКА — «Металлург»;

— «Динамо» Мн — «Витязь»;

— «Динамо» Р — «Автомобилист»;

— «Слован» — «Трактор».

Принять участие в опросе также можно на PlayBuzz.