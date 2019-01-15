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Победит ли «Магнитка» ЦСКА и другие матчи дня

Победит ли «Магнитка» ЦСКА и другие матчи дня
Хоккей / КХЛ

Сегодня, 15 января, в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги пройдёт 11 матчей.

Турнирная таблица и результаты всех матчей КХЛ

«Чемпионат» предлагает вам спрогнозировать результаты следующих встреч:

— «Адмирал» — «Йокерит»;
— «Амур» — «Локомотив»;
— «Куньлунь Ред Стар» — «Северсталь»;
— «Сибирь» — «Сочи»;
— «Барыс» — «Спартак»;
— «Авангард» — «Салават Юлаев»;
— СКА — «Нефтехимик»;
— ЦСКА — «Металлург»;
— «Динамо» Мн — «Витязь»;
— «Динамо» Р — «Автомобилист»;
— «Слован» — «Трактор».

Принять участие в опросе также можно на PlayBuzz.

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