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Яндач: Малкин совершил благородный поступок, он всем сердцем переживает за город

Яндач: Малкин совершил благородный поступок, он всем сердцем переживает за город
Хоккей / КХЛ

Главный тренер «Металлурга» Йозеф Яндач поделился мнением о трагедии в Магнитогорске и поступке форварда «Питтсбург Пингвинз» Евгения Малкина.

31 декабря 2018 года в 10-этажном жилом доме произошёл взрыв бытового газа, в результате чего обрушился один из подъездов. В зоне обрушения проживали 120 человек. Трагедия унесла жизни 39 человек. Малкин перечислил в фонд помощи 4 млн рублей.

«Сначала в это было тяжело поверить. Потом мы уделяли большое внимание случившемуся, следили за работой спасателей. Спасатели и обычные люди-волонтёры провели огромную работу.

Малкин совершил очень благородный поступок. Родители Евгения живут в Магнитогорске. Он здесь родился, вырос, научился играть в хоккей. Малкин всем сердцем переживает за город», — сказал Яндач в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Павлу Панышеву.

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Некоторые считали, что Йозеф Яндач обречён и спешили отправить его в отставку. Тренер готов ответить критикам результатом.
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