Яндач: Мозякин — большой профессионал, он любит хоккей и живёт им

Главный тренер «Металлурга» Йозеф Яндач оценил игру нападающего команды Сергея Мозякина. В этом сезоне 37-летний форвард провёл 47 матчей в регулярном чемпионате КХЛ и набрал 47 (19+28) очков при показателе полезности «+15».



«Я доволен его игрой. Видно, что это бомбардир и настоящий мастер. Мне нравится характер Сергея, он большой профессионал. Не могу сказать про Мозякина вообще ничего плохого. Даже несмотря на солидный для спортсмена возраст, Сергей не сбавляет требований к себе. Он любит хоккей и живёт им.



Что касается Булиржа, то это был взвешенный и обдуманный трансфер. Нам было необходимо усиление центральной линии нападения. В результате мы расстались с Вольским, а взяли Шора и Булиржа. С их приходом наш хоккей стал лучше, улучшилась игра на вбрасываниях. Михал, кстати, может играть с краю, если это понадобится», — сказал Яндач в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Павлу Панышеву.

Он готов сделать «Металлург» чемпионом. Жизнь и работа чеха в России Некоторые считали, что Йозеф Яндач обречён и спешили отправить его в отставку. Тренер готов ответить критикам результатом.