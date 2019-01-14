ЦСКА закрыл гостевой сектор на выездных матчах до конца регулярного чемпионата

ЦСКА объявил о закрытии гостевого сектора в оставшихся выездных матчах регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.



«Информируем вас, что в связи с продолжающимися нарушениями правил поведения в спортсооружении на выездных матчах ЦСКА, которые влекут за собой наложение дисциплинарных санкций на клуб, централизованный гостевой сектор болельщиков ЦСКА до окончания регулярного чемпионата КХЛ организовываться не будет. Просим вас с пониманием отнестись к данному решению», — гласит заявление на официальном сайте «армейцев».



В конце 2018 года столичный клуб закрыл гостевой сектор на выездные матчи в Подольске, Минске, Ярославле, что не помещало фанатам организовать сектор в столице Беларуси.

ЦСКА закрыл гостевой сектор на выездных матчах и аннулировал заявки