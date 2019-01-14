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Никита Шашков подписал трёхлетний контракт с «Сибирью»

Никита Шашков подписал трёхлетний контракт с «Сибирью»
Хоккей / КХЛ

Нападающий Никита Шашков подписал новый контракт с новосибирской «Сибирью», информирует официальный «твиттер» команды. Соглашение с 19-летним форвардом рассчитано на трёхлетний срок.

Нападающий стал обладателем бронзовых медалей молодёжного чемпионата мира 2019 года с командой России. В текущем регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги Шашков принял участие в 14 встречах, записав в актив три заброшенных шайбы при показателе полезности «+3» и двух минутах штрафного времени. В среднем молодой игрок проводит на льду в КХЛ около девяти минут за игру.

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