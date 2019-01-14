Бобарико — о женском МЧМ: мы хотели выиграть медали, но они будут в будущем

Главный тренер женской молодёжной сборной России Евгений Бобарико подвёл итоги чемпионата мира, где его команда заняла четвёртое место.



«С Финляндией получился матч нереализованных возможностей, чтобы забросить свои шайбы, девчонкам не хватило эмоций. Наверное, слишком много их оставили в двух предыдущих встречах со Швейцарией и Канадой, завершившихся в овертайме. Движения и свежести сегодня недоставало.



На протяжении всего чемпионата мира мы все – и игроки, и тренерско-административный штаб — были единым коллективом, все очень хотели выиграть медали. Спасибо всем, кто болел за нас, к сожалению, не получилось. Но, я уверен, у девчонок большое будущее, они ещё завоюют много медалей для нашей страны.



У нас было много теоретических занятий, мы сильно прибавляли в плане понимания игры, изучения противника. Но на последний, самый важный матч чуть не хватило сил и эмоций. Если бы забили первый гол — а моментов было достаточно — появились бы положительные эмоции, кураж, девчонки поверили бы в себя, и, думаю, тогда матч сложился бы иначе для нас», — цитирует тренера официальный сайт ФХР.