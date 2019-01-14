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«Нью-Джерси» вернул Егора Яковлева из АХЛ

«Нью-Джерси» вернул Егора Яковлева из АХЛ
Хоккей / НХЛ

Клуб Национальной хоккейной лиги «Нью-Джерси Дэвилз» вернул из фарм-клуба российского защитника Егора Яковлева, информирует официальный сайт команды. Также клуб отправил в список травмированных форварда Стефана Ноусена.

В этом сезоне 27-летний защитник провёл 11 матчей в регулярном чемпионате НХЛ, забросив одну шайбу и отдав три результативные передачи при показателе полезности «-6». Кроме того на его счету восемь голевых передач в 10 играх за «Бингемптон» в Американской хоккейной лиге при двух минутах штрафного времени и показателе полезности «-4».

Егор подписал контракт с «дьяволами» по окончании предыдущего сезона.

Календарь матчей регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2018/19

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