«Нью-Джерси» вернул Егора Яковлева из АХЛ

Клуб Национальной хоккейной лиги «Нью-Джерси Дэвилз» вернул из фарм-клуба российского защитника Егора Яковлева, информирует официальный сайт команды. Также клуб отправил в список травмированных форварда Стефана Ноусена.



В этом сезоне 27-летний защитник провёл 11 матчей в регулярном чемпионате НХЛ, забросив одну шайбу и отдав три результативные передачи при показателе полезности «-6». Кроме того на его счету восемь голевых передач в 10 играх за «Бингемптон» в Американской хоккейной лиге при двух минутах штрафного времени и показателе полезности «-4».



Егор подписал контракт с «дьяволами» по окончании предыдущего сезона.



Календарь матчей регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2018/19