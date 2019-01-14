Арбитр толкнул 11-летнего хоккеиста во время детского матча

Хоккейный матч в Златоусте Челябинской области между местным «Металлургом» и «Спутником» из Миасса ознаменовался неприятным инцидентом, сообщает РИА «ФАН». Судья, оставшись недовольным поведением 11-летнего хоккеиста, толкнул ребёнка.



Юный хоккеист получил удаление и ударил со злости клюшкой в штрафном боксе. Судья подъехал к мальчику и сильно его толкнул. Как сообщается, после этого 11-летний спортсмен упал и несколько секунд находился без сознания. Родители были возмущены поведением судьи, отказавшимся принести извинения. Свидетели говорят, что у пострадавшего ребенка рассечена губа.



В областной федерации хоккея инцидент пока не комментируют.

Посмотреть видео также можно на YouTube-канале РИА «ФАН».