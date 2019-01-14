«Анахайм» обменял Кольяно в «Даллас» на Девина Шора

Клубы Национальной хоккейной лиги «Анахайм Дакс» и «Даллас Старз» совершили обмен, информирует TSN. Стан «уток» пополнил нападающий Девин Шор, в «Даллас» перешёл форвард Эндрю Кольяно.



31-летний Кольяно в текущем регулярном чемпионате НХЛ принял участие в 46 матчах, сумев записать на свой счёт 11 (3+8) очков при показателе полезности «+2» и 14 минутах штрафа. Канадский хоккеист защищал цвета «Анахайма» с 2011 года, перейдя туда из «Эдмонтон Ойлерз».



24-летний Шор заработал 17 (5+12) баллов в 42 встречах нынешнего сезона при показателе полезности «0» и семи минутах штрафного времени. Всего в НХЛ нападающий провёл 209 игр и набрал 82 (29+53) очка.



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