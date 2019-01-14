Холтби — об ударе в глаз: нужно время, чтобы царапина зажила

Голкипер «Вашингтон Кэпиталз» Брэйден Холтби вернулся к тренировкам с командой после травмы глаза, полученной в игре с «Коламбус Блю Джекетс» (1:2 ОТ). Напомним, голкипера случайно ударили клюшкой по шлему, решетка не спасла глаз от повреждения.



«Конечно, нас всех пугает любая проблема с глазами. К счастью, в моем случае всё не так уж серьезно. Надо двигаться дальше. Всё приходит в норму. Тут как с любой травмой — нужно время, чтобы зажила царапина на глазу. Хотя с глазами восстановление проходит быстрее.



Я слишком плохо видел, чтобы играть дальше. Я бы не смог помочь команде. Так бывает. Но глаза быстро восстанавливаются. Через сутки я буду в порядке», — цитирует вратаря официальный сайт лиги.



Видео момента можно посмотреть в «твиттере» Hockey Night in Canada.