Андерс Ли: Тротц словно открыл для «Айлендерс» параллельную реальность

Нападающий «Нью-Йорк Айлендерс» Андерс Ли поделился мнением о работе главного тренера Барри Тротца. Хоккеисты высоко оценил работу специалиста, ранее выигравшего Кубок Стэнли с «Вашингтон Кэпиталз». Сейчас у «островитян» одна из самых надёжных оборонительных линий в лиге, пропустившая только 117 шайб.



«После успехов „Вашингтона“ никто не имел ни малейших сомнений в том, как много знаний способны привнести в нашу команду Барри и его штаб. Они словно открыли дверь в параллельную реальность, где мы знаем, не только как атаковать, но и как обороняться всей пятёркой», — приводит слова нападающего официальный сайт Национальной хоккейной лиги.



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