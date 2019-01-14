Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Хоккей /

Стали известны три звезды недели НХЛ

Стали известны три звезды недели НХЛ
Хоккей / НХЛ

Национальная хоккейная лига на своём официальном сайте объявила имена троих лучших хоккеистов прошедшей игровой недели. Российские игроки не вошли в тройку лучших.

Первой звездой недели стал 35-летний защитник «Калгари Флэймз» Марк Джиордано, записавший в актив 8 (3+5) баллов в четырёх встречах.

Второй звездой стал голкипер «Сент-Луис Блюз» Джордан Биннингтон, выигравший все три матча недели при коэффициенте надёжности 0,67 и отражая 97,4% бросков.

Замкнул тройку лучших хоккеистов недели нападающий «Питтсбург Пингвинз» Джейк Гюнцель, записавший в актив 6 (5+1) баллов в трёх играх.

Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте»

Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент