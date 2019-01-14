Стали известны три звезды недели НХЛ

Национальная хоккейная лига на своём официальном сайте объявила имена троих лучших хоккеистов прошедшей игровой недели. Российские игроки не вошли в тройку лучших.



Первой звездой недели стал 35-летний защитник «Калгари Флэймз» Марк Джиордано, записавший в актив 8 (3+5) баллов в четырёх встречах.



Второй звездой стал голкипер «Сент-Луис Блюз» Джордан Биннингтон, выигравший все три матча недели при коэффициенте надёжности 0,67 и отражая 97,4% бросков.



Замкнул тройку лучших хоккеистов недели нападающий «Питтсбург Пингвинз» Джейк Гюнцель, записавший в актив 6 (5+1) баллов в трёх играх.



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