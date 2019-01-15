«Вашингтон» — «Сент-Луис»: Овечкин забросил 33-ю шайбу в сезоне

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» на домашнем льду играет с «Сент-Луис Блюз». Идёт первый период, хозяева впереди со счётом 1:0. В большинстве отличился капитан действующих чемпионов Александр Овечкин, поразивший ворота из «офиса». Ассистентами выступили Дмитрий Орлов и Трэвис Бойд.

Посмотреть видео заброшенной шайбы можно на официальном сайте НХЛ.

Овечкину покорилось несколько достижений. Он вышел на 14-ю позицию в истории лиги по количеству заброшенных шайб (640). Также по голам в большинстве он переместился на чистое шестое место (238).

Александр забросил 33-ю шайбу в сезоне и укрепил лидерство в снайперской гонке. На счету Джеффа Скиннера из «Баффало Сэйбрз» 30 голов. В текущем сезоне в активе Овечкина 51 очко (33+18).

Овечкин вышел на чистое шестое место в истории НХЛ по голам в большинстве