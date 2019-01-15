Овечкин вышел на 14-е место в истории НХЛ по заброшенным шайбам

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» на домашнем льду играет с «Сент-Луис Блюз». После первого периода хозяева впереди со счётом 1:0. В большинстве отличился капитан действующих чемпионов Александр Овечкин, поразивший ворота из «офиса». Ассистентами выступили Дмитрий Орлов и Трэвис Бойд.

Овечкин вышел на 14 место в истории НХЛ по заброшенным шайбам, догнав Дейва Андрейчака. На их счету по 640 голов, следующей целью россиянина является результат Брендана Шенахана– 656 шайб.

Напомним, что статистика в плей-офф в североамериканской лиге учитывается отдельно.

Александр забросил 33-ю шайбу в сезоне и укрепил лидерство в снайперской гонке. На счету Джеффа Скиннера из «Баффало Сэйбрз» 30 голов. В текущем сезоне в активе Овечкина 51 очко (33+18).

«Вашингтон» — «Сент-Луис»: Овечкин забросил 33-ю шайбу в сезоне