Овечкин вышел на чистое шестое место в истории НХЛ по голам в большинстве

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» на домашнем льду играет с «Сент-Луис Блюз». После первого периода хозяева впереди со счётом 1:0. В большинстве отличился капитан действующих чемпионов Александр Овечкин, поразивший ворота из «офиса». Ассистентами выступили Дмитрий Орлов и Трэвис Бойд.

Александр вышел на чистое шестое место в Национальной хоккейной лиге по количеству голов в большинстве (238), обогнав Брендана Шэнахэна.

Впереди располагаются следующие хоккеисты: Дейв Андрейчак (274), Бретт Халл (265), Теэму Селянне (255), Люк Робитайл (247) и Фил Эспозито (246).

Также Овечкин вышел на 14 место в истории НХЛ по заброшенным шайбам, догнав Дейва Андрейчака. На их счету по 640 голов, следующей целью россиянина является результат Брендана Шенахана– 656 шайб.

Овечкин вышел на 14-е место в истории НХЛ по заброшенным шайбам