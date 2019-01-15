Овечкин: нужно работать, а не надеяться на удачный отскок

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин прокомментировал домашнее поражение в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Сент-Луис Блюз» (1:4).

«Мы не играли в правильный хоккей сегодня, не играли хорошо. Результат вы видели. Это была плохая игра в плохом матче. Слишком много ошибались в обороне, придумывали лишнего, хотя следовало играть попроще. Нельзя выигрывать в каждом единоборстве, но с такой игрой невозможно надеяться, что вратарь постоянно будет тащить, а мы сами заработаем большинство или нам поможет удачный отскок. Для этого нужно работать и тогда получишь вознаграждение. Надо побыстрее забыть эту встречу и готовиться к следующей, которая будет уже завтра. С «Нэшвиллом» мы должны вернуть свою игру и победить», — приводит слова Овечкина официальный сайт клуба.

В матче с «блюзменами» Александр забил гол, который вывел его на 14-е место в списке лучших снайперов НХЛ за всю историю лиги.