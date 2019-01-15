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Дубль Лучича и два очка Макдэвида помогли «Эдмонтону» разгромить «Баффало»

Дубль Лучича и два очка Макдэвида помогли «Эдмонтону» разгромить «Баффало»
Хоккей / НХЛ

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Эдмонтон Ойлерз» на домашнем льду разгромил «Баффало Сэйбрз» — 7:2 (3:2, 2:0, 2:0).

Главными героями в составе победителей стали Зак Кассиан и Милан Лучич — оба оформили по дублю. Ещё по шайбе забросили Райан Ньюджент-Хопкинс, Коннор Макдэвид и Леон Драйзайтль. В активе Макдэвида ещё и результативная передача. В составе «Баффало» отличились Конор Шири и Эван Родригес.

НХЛ - регулярный чемпионат
15 января 2019, вторник. 05:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
7:2
3:2, 2:0, 2:0
Баффало Сэйбрз
Баффало
0:1 – Миттельштадт (Шири, Далин) – 01:00 (5x5), 1:1 – Кассиан (Бродзяк, Ридер) – 02:33 (5x5), 2:1 – Ньюджент-Хопкинс (Джонс) – 03:23 (5x5), 3:1 – Кассиан (Ридер, Коскинен) – 04:28 (5x5), 3:2 – Родригес (Соботка, Ристолайнен) – 08:57 (5x5), 4:2 – Макдэвид – 20:24 (5x5), 5:2 – Лучич – 24:49 (5x5), 6:2 – Лучич (Ньюджент-Хопкинс, Ларссон) – 43:50 (5x5), 7:2 – Драйзайтль (Макдэвид, Нурс) – 45:16 (5x4)

«Клинки» потерпели третье поражение подряд, «нефтяники» продолжают чередовать победу с поражением. Из последних семи матчей подопечные Кена Хичкоки выиграли четыре.

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