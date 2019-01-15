Дубль Лучича и два очка Макдэвида помогли «Эдмонтону» разгромить «Баффало»

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Эдмонтон Ойлерз» на домашнем льду разгромил «Баффало Сэйбрз» — 7:2 (3:2, 2:0, 2:0).

Главными героями в составе победителей стали Зак Кассиан и Милан Лучич — оба оформили по дублю. Ещё по шайбе забросили Райан Ньюджент-Хопкинс, Коннор Макдэвид и Леон Драйзайтль. В активе Макдэвида ещё и результативная передача. В составе «Баффало» отличились Конор Шири и Эван Родригес.

«Клинки» потерпели третье поражение подряд, «нефтяники» продолжают чередовать победу с поражением. Из последних семи матчей подопечные Кена Хичкоки выиграли четыре.